Tilårskomne presidentkandidater utfordret på alder

Med en snittalder på 61 år ble Demokratenes kandidater til presidentvalget utfordret på alder da de møttes til årets siste TV-debatt.

En oversikt fra NBC News viser at det var Bernie Sanders som fikk mest taletid i debatten med litt over 20 minutter. Deretter fulgte Amy Klobuchar (19,36), Elizabeth Warren (19,34), Pete Buttigieg (19,24), Joe Biden (15,29), Tom Steyer (11,43) og Andrew Yang (10,45). Foto: Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Joe Biden og Bernie Sanders under debatten i Los Angeles torsdag kveld. Foto: Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

Elizabeth Warren og Pete Buttigieg havnet i en opphetet debatt om valgkampfinansiering. Foto: Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

Samtidig ble yngstemann, 37 år gamle Pete Buttigieg, presset fra alle kanter. Sju demokrater hadde kvalifisert seg til å delta i debatten.

Fem av dem er hvite menn, hvorav to, Joe Biden og Bernie Sanders, er godt oppi 70-årene.

Kandidatene ble blant annet spurt om en kommentar fra tidligere president Barack Obama, som har sagt at de fleste ting ville vært bedre om flere kvinner styrte verden, og at det fleste problemene skyldes at gamle menn ikke slipper andre fram.

– Jeg gjetter på at han ikke snakket om meg, svarte tidligere visepresident Joe Biden.

77-åringen la til at med alder følger erfaring og visdom, men han ville ikke bekrefte at han tenker å stille til gjenvalg i 2024 hvis han vinner valget om et knapt år.

– Det er en fin tanke, konstaterte Biden.

De eldste leder

Ifølge en måling laget av RealClearPolitics før debatten har Biden en oppslutning på 27,9 prosent blant velgere som stemmer på Demokratene.

Bak ham ligger Bernie Sanders med 19,7 prosent og Elizabeth Warren med 15 prosent, begge på partiets venstrefløy, og deretter Pete Buttigieg med 8,6 prosent. Han er i likhet med Biden mer sentrumsorientert.

Bernie Sanders sa seg uenig med Obamas utsagn om at problemet er at eldre menn ikke slipper kvinnene til. I stedet pekte han på at problemet er at bare en håndfull milliardærer sitter med makten i USA.

Den 70 år gamle senatoren Elizabeth Warren fra Massachusetts snudde spørsmålet til å handle om kjønn.

– Jeg vil også være den yngste kvinnen som noen gang har blitt tatt i ed som president, svarte hun.

Kun en annen kvinne deltok i debatten, senatoren Amy Klobuchar (59). Hun var ifølge Politico på offensiven og viste at hun kan ha skarpe albuer.

– Da debatten ble avsluttet torsdag, så det ut til at Amy Klobuchar har en sjanse, skriver nettstedet.

Klobuchar har også tidligere gjort det bra i debatter, blant annet i oktober da hun rett etter debatten greide å samle inn over 1 million dollar i løpet av 24 timer.

«Notorisk løgner»

Alle de sju demokratene støtter riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Onsdag stemte et flertall i Representantenes hus for riksrett.

– Min jobb er å overbevise folk om at riksretten mot Trump er riktig, sa Biden.

Sanders kalte nok en gang Trump for en notorisk løgner og hevdet presidenten har kastet vanlige arbeidsfolk på båten. Warren fulgte opp med å kalle Trump den mest korrupte presidenten i USAs historie.

Forretningsmannen Andrew Yang, den eneste deltakeren med minoritetsbakgrunn, advarte på sin side mot å la riksrettssaken overskygge politiske spørsmål.

– Vi må ikke henge oss opp i riksretten, som er som en fotballkamp der resultatet er kjent. Vi må løse problemene som gjorde at Trump ble valgt, sa han.

Seks av kandidatene er senatorer og er nødt til å være i Washington når Senatet møtes for riksrett.

Buttigieg angrepet oftest

I begynnelsen av debatten unngikk kandidatene å gå løs på hverandre, muligens fordi de ville bruke tid på å snakke om egne saker.

Men mot slutten ble frontene skarpere. Pete Buttigieg var den som oftest ble angrepet av de andre, og Bernie Sanders var den som angrep de andre flest ganger, viser en oversikt fra NBC News.

Buttigieg og Warren havnet i en opphetet ordveksling over valgkampfinansiering der Buttigieg fikk kritikk for å ha organisert et innsamlingsarrangement for styrtrike støttespillere på en vingård i Napa i California.

Vil erklære klimakrise

Debatten fortsatte med tema som økonomi, rase, stenging av Guantánamo-basen, innvandring og klima. Sistnevnte er et tema som flere av kandidatene har gjort til en av sine hovedsaker. Blant dem er milliardæren Tom Steyer (62) og Sanders.

– Vi må erklære en klimakrise, og USA må lede kampen. I stedet for å bruke masse penger på våpen som dreper hverandre, må vi kjempe for klimaet, tordnet Sanders.

Blant kandidatene som ikke deltok i debatten, er Michael Bloomberg (77), milliardær og tidligere borgermester i New York. Han har de siste ukene kastet seg inn i kampen om å bli Trumps hovedutfordrer med TV-reklame på en rekke kanaler over hele USA.

