EUs vei ut av koronakrisen: gradvis oppmyking og økonomisk omstart

EUs vei ut av koronatiltakene innebærer gradvis oppheving av restriksjonene, forutsatt at folkehelsen ivaretas.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De strenge smitteverntiltakene må oppheves gradvis, og hele tiden med hensynet til folkehelsen som første prioritet, sier Ursula von der Leyen og viser til EUs veikart ut av koronakrisen. Foto: Arkivfoto: François Lenoir / AP / NTB scanpix

NTB

– Å redde liv og beskytte europeere mot viruset er første prioritet. Samtidig er det på tide å se fremover og fokusere på å beskytte det folk skal leve av, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun og EU-president Charles Michel presenterte unionens veikart onsdag.

Tre kriterier

Forslaget inneholder ingen konkrete datoer eller endringer, men er et generelt rammeverk for å finne en farbar vei ut av krisen. Von der Leyen sier den ikke er et signal om at tiltakene kan oppheves nå. Hun sier tre forhold må på plass før man kan lette på restriksjonene:

– Det må være klart at smittespredningen er redusert, for eksempel ved at det er varig nedgang i nye smittetilfeller og innleggelser. Helsevesenet må ha nok kapasitet. I tillegg må tilstrekkelig overvåking være på plass, inkludert massetesting, sier EU-toppen.

Ber om koordinering og solidaritet

Hun understreker videre at tiltak må være vitenskapelig basert og hele tiden sette folkehelsen i sentrum. Endringene må også være koordinert mellom medlemslandene og skje med gjensidig respekt og solidaritet for hvordan de vil påvirke andre EU-land.

I likhet med de landene som allerede har snakket om oppheving av nasjonale tiltak, tar EU-kommisjonen til orde for gradvis å lette på restriksjonene. Det inkluderer å gå fra generelle til målrettede tiltak, samtidig som innsatsen for å hindre spredning fortsetter.

– Selv om veien tilbake til normalen vil være svært lang, er det også klart at ekstraordinære isoleringstiltak ikke kan pågå i det uendelige, står det i planen.

Gradvis tilbake på jobb

Veikartet er ikke bindende for medlemslandene, men skal «legge til rette for en omfattende gjenreisingsplan og investeringer uten sidestykke». Men også innsatsen for å få fart på økonomien igjen bør skje gradvis, ifølge det nye veikartet.

– Alle kan ikke komme tilbake på jobb samtidig. Først må vi fokusere på mindre utsatte grupper og på sektorer som er viktige for å legge til rette for økonomisk aktivitet, som for eksempel transport, står det i EU-planen. Lederne sier folk fortsatt bør oppfordres til å jobbe hjemmefra og at regler for å hindre smittespredning på arbeidsplasser fortsatt bør følges.

Neste uke skal EU-landenes ledere møtes i en videokonferanse for å jobbe videre med en redningspakke for økonomien i kjølvannet av pandemien. I påsken ble finansministrene enige om en krisepakke verdt 500 milliarder euro for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Von der Leyen er en av dem som omtaler dette som en Marshall-plan, og dermed sammenligner den med USAs økonomiske bistand til Europa etter andre verdenskrig.