Svenske videregående skoler og høyere utdanning anbefales stengt

Sveriges regjering anbefaler at landets videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges og at elever og studenter får undervisning på nettet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa tirsdag at videregående skoler og høyere utdanning anbefales å stenge dørene og gå over til nettundervisning. Foto: Foto: Janerik Henriksson /TT via AP / NTB scanpix

NTB

– Fra i morgen anbefales alle videregående skoler, høyskoler og universiteter å tilrettelegge for nettundervisning, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Regjeringen oppfordrer alle foreldre til å få sine barn til å fortsette med hjemmestudier og til å ta smitterisikoen på alvor.

– Dette er grupper som klarer seg selv og som kan ta ansvar for sine studier. Jeg forventer at elever og studenter lever opp til tilliten som vises dem, sa utdanningsminister Anna Ekström.

Löfven sa at det kan komme på tale å stenge alle barnehager og barneskoler, men at regjeringen først må få på plass et regelverk som omfatter omsorgstiltak for barn av foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner.

Ekström la til at regjeringens regelverk skal være på plass innen kort tid. En beslutning om å stenge barnehager og skoler ventes imidlertid ikke ennå.

