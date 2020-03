Nato: Korona har ikke svekket beredskapen

Selv om koronautbruddet påvirker hverdagen i Nato og flere militærøvelser, sier Jens Stoltenberg at alliansen opprettholder beredskapen.

Jens Stoltenberg forsikrer at Nato er beredt og klar til å handle om det trengs, til tross for koronavirusets herjinger. Foto: Arkivfoto: Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Fredrik Ljone Holst

Nato-sjefen sier alliansen har innført tiltak for å beskytte sine ansatte, soldater og sivile.

– Helse og sikkerhet er viktig. Enkelte øvelser er endret eller avlyst, men Natos evne til å gjennomføre operasjoner er ikke undergravd, forsikret han da han presenterte sin årsrapport for alliansen torsdag. For å unngå smittefare ble presentasjonen holdt via et nettmøte.

– Jeg tar også mine forholdsregler, som alle andre: vasker hendene, holder avstand og jobber hjemme når jeg kan, forteller han til NTB. Han sier han er frisk, og at han ikke er testet for smitte.

– Nei. Jeg følger reglene som gjelder her i Belgia, og det er ikke generell testing av sånne som meg.

61-åringen, som nylig fylte år, har også måttet droppe en bursdagstradisjon på grunn av pandemien.

– Etter at jeg flyttet hit til Brussel, har jeg hvert år besøkt en av slagmarkene fra første eller andre verdenskrig. Det er en viktig påminnelse om hvor brutalt krig er, og hvor nær, i tid og rom. Men i år ble turen avlyst, forteller Stoltenberg.

Bred støtte

Årsrapporten Nato-sjefen la fram, inneholdt en spørreundersøkelse gjennomført i samtlige medlemsland, der 81 prosent sier det er viktig at Europa og Nord-Amerika samarbeider om sikkerhetsspørsmål. 64 prosent sier de ville stemt for medlemskap i en folkeavstemning.

– Men det er bare 9 prosent som sier de ville stemt mot. Så hvis du tar bort de som svarer «vet ikke», så støtter nesten 90 prosent opp om Nato-medlemskap, påpeker Stoltenberg.

Flere når budsjettmål

En gjenganger i alliansen er målet om at alle landen skal bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar. I fjor ble to nye land – Romania og Bulgaria – med i «klubben», som nå teller ni land.

USA, som har presset på for å få de øvrige landene til å ta mer av den økonomiske byrden, står fortsatt for 70 prosent av Natos forsvarsutgifter.

– Det er blant annet fordi de er suverent størst. Men de ser og setter pris på at de europeiske landene gjør mer. Jeg gleder meg også over at stadig flere når 2-prosentmålet. Alle landene øker sine budsjetter, og de fleste har planer om å nå målet innen 2024, sier Stoltenberg.

Norge økte i fjor forsvarsutgiftene til 1,8 prosent av BNP.

Utvider

I 2019 utvidet Nato sitt virkeområde ved å erklære verdensrommet som et operativt domene. Den neste milepælen er en utvidelse av mer tradisjonelt slag.

– Om få dager blir Nord-Makedonia vårt 30. medlemsland. Det er en viktig begivenhet, sier generalsekretæren. For å få det formelle på plass, holdt det spanske senatet for første gang et elektronisk møte, der de godkjente innmeldingen. Dermed har alle Nato-landene gitt sitt samtykke.

Et elektronisk møte kan også bli løsningen for utenriksministrene i alliansen, som skal samles neste uke. Stoltenberg sier at det innen kort tid vil bli avgjort om det blir et kort møte i Brussel eller et digital møte.

– Det viktige er at de møtes på en eller annen måte. Vi må sørge for at Nato kan fungere hver dag, 24 timer i døgnet. Dette er en krise vi ikke har sett maken til, men vi har opplevd kriser før, og sammen skal vi komme oss gjennom denne også.