Boris Johnson ventes å avsløre Brexit-plan for EU tirsdag

Ifølge avisa The Telegraph vil den britiske statsministeren endelig avsløre detaljene rundt hvordan han ser for seg at skilsmissen fra EU kan foregå, og mandag kveld var beskjeden at planen skulle presenteres innen 24 timer.

Ifølge avisen kan planen offentliggjøres allerede tirsdag morgen.

En viktig del av planen er et nytt forslag for irskegrensen, som har vært en av de virkelig harde nøttene i forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Det er for tiden ingen tollkontroll på grensen mellom EU-landet Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.

Ny teknologi

Den irske rikskringkasteren RTE melder at regjeringen i London vil ha flere tollstasjoner på begge sider av grensen, men at grensepasseringene skal gjøres enklere ved hjelp av ny teknologi.

Tollstasjonene skal plasseres flere kilometer fra grensen, samtidig som registrerte varer skal overvåkes med GPS inntil de har passert grensen.

Men forslaget har allerede fått kritikk. Irlands utenriksminister, som ønsker en helt åpen grense, sier at forslaget er uaktuelt. I en Twitter-melding skriver Simon Coveney at Nord-Irland og Irland fortjener bedre, og at det er på tide at EU får et «seriøst forslag» fra den britiske regjeringen.

Frykter fortsatt tollunion

Brexit-tilhengere har avvist den såkalte backstop-løsningen som skulle sikre en åpen grense, men som binder britene til en tollunion med EU inntil en permanent løsning for grensen er på plass.

Johnson mener at løsningen, som var en del av brexitavtalen som ble framforhandlet under hans forgjenger Theresa May, ikke gir et klart nok brudd med EU.

Tilhengerne mener på sin side at den er helt nødvendig for å beholde en åpen grense på øya, ikke minst med tanke på å beskytte den skjøre fredsavtalen i Nord-Irland.