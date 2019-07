Marokko-rettssaken utsatt

Journalister og andre strømmet torsdag til rettslokalene i Salé nær hovedstaden Rabat, der i alt 24 menn sitter på tiltalebenken. Det har vært ventet at dom i saken vil falle torsdag.

Men ifølge en Marokkansk journalist Aftenbladet har vært i kontakt med blir rettsaken utsatt til 18. juli. Dermed vil retten settes på ny og dom falle om syv dager.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor. De to var på en privat reise og var på fottur i fjellet. Saken har vakt stor oppmerksomhet.

– For familien er det viktig at en dom nå kommer slik at de kan gå videre i sorgprosessen, sier advokat Ragnar Falck Paulsen, som er bistandsadvokat for de etterlatte etter Maren Ueland.

– Monstre

Tre av tiltalte har erkjent å ha begått de IS-inspirerte drapene og risikerer dødsstraff. Marokko har imidlertid ikke gjennomført noen henrettelser siden 1993.

I retten har påtalemyndigheten omtalt de tre som «blodtørstige monstre», ifølge nyhetsbyrået AFP.

For de 21 andre er det lagt ned påstander fra 15 år til livstid i fengsel. Én er tiltalt for medvirkning til drapet, mens 19 er tiltalt for å ha vært tilsluttet en terrorgruppe. En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp.

De tiltaltes forsvarere sier de vil be dommerne ta hensyn til formildende omstendigheter, som både sosiale og psykologiske forhold rundt de tiltalte.

Tillit til rettssystemet

Uelands familie har valgt ikke å være til stede under domsavsigelsen. Falck Paulsen understreker overfor NTB at familien har tillit til rettssystemet i Marokko. De har troen på at de tiltalte vil få en rettferdig dom.

Advokaten tror dommen vil bli anket.

– Det som er veldig viktig for familien til Maren Ueland, er at den marokkanske stat fortsetter sitt arbeid mot terrorisme og forebygger slik at noe sånt aldri skal skje igjen, sier Falck Paulsen.

Familien oppretter nå også en stiftelse i Marens ånd, skriver Stavanger Aftenblad. Der ønsker de å videreføre Marens tankesett og visjoner. Stiftelsen er foreløpig ikke formelt på plass, men arbeidet er i gang.

Ifølge nyhetsbyrået AFP vil familien til Louisa Vesterager Jespersen kreve en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham, nærmere 9 millioner norske kroner.

Lokal bistandsadvokat

Etter hittil å ha fått informasjon igjennom UD, har de etterlatte nå fått en lokal bistandsadvokat i Marokko, advokat Azeddine El Kabbaj.

– Selv om UD har gitt løpende informasjon, så får vi den etter at ting har skjedd. Nå har vi forhåpninger om å få informasjon litt i forkant, i tillegg til å få en kvalifisert juridisk vurdering av dommen, sier Falck Paulsen.

Rettssaken mot de 24 mennene startet i en antiterror-domstol i Salé i slutten mai, etter flere utsettelser.