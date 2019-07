Storbritannia vurderer sanksjoner mot Iran

– Det viktigste er imidlertid å raskt finne en løsning, sier den britiske viseforsvarsministeren Tobias Ellwood ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det svenskeide, britiskregistrerte tankskipet Stena Impero og en Liberia-registrert supertanker ble fredag oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Supertankeren ble sluppet og kunne seile videre etter kort tid, mens Stena Impero ble eskortert til havn i Bandar Abbas.

– Jeg tror at alle er bekymret over muligheten for konflikt. Vi er nødt til å trappe ned situasjonen, sier Ellwood.

Det opplyses ikke hvilke mulige sanksjoner som vurderes.

– Alvorlig situasjon

Bekymringen deles av Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som til TV 2 sier hun er alvorlig bekymret for sikkerheten til skip utenfor Irans kyst.

– Vi ser en opptrapping ved at Iran har tatt sivile skip i arrest, og det er uakseptabelt. Situasjonen er alvorlig.

Hennes bekymring deles av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som sier situasjonen i Hormuzstredet er urovekkende.

– Det er en alvorlig situasjon. Det er viktig å bidra til å unngå ytterligere opptrapping og få til nedbygging av spenningene. USA har gjort det klart at de er beredt til å samtale med Iran, det er bra, sier NATO-sjefen til NTB. Alliansen har ingen operasjoner i området, men Stoltenberg forteller at saken ble drøftet på NATOs forsvarsministermøte i juni.

Også Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, uttrykker bekymring. Han advarer Iran om at skipene som har blitt tatt i arrest, bidrar til en eskalering som kan ende med krig.

Besetningen i god behold

Irans ambassadør til Storbritannia, Hamid Baeidinejad, oppfordrer på Twitter britene til å dempe den anspente situasjonen.

– Iran er imidlertid klare for forskjellige scenarioer, skriver han.

Tidligere søndag ble det opplyst fra iranske myndigheter at de 23 besetningsmedlemmene om bord på det svenskeide tankskipet er i god behold.

Samtidig sier Allahmorad Afifipour, som leder flere iranske havnebyer, at undersøkelsene som gjennomføres avhenger av besetningens samarbeid.