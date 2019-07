99,98 prosent frammøte ved valg i Nord-Korea

Frammøteprosenten på 99,98 var en forbedring på 0.01 prosentpoeng i forhold til tallet som ble kunngjort etter valget i 2015.

Om det ikke har vært blanke stemmer, innebærer det også at 99,98 prosent av velgerne stemte på de samme kandidatene, gitt at det i alle valgkretser kun var én kandidat.

Det er bare de som er utenlands eller på havet, som ikke hadde anledning til å møte fram, ifølge det offisielle nyhetsbyrået KCNA, som la til at også gamle og syke kunne stemme i mobile valgurner.

Landets leder Kim Jong-un avla selv stemme i Nord-Hamgyong-provinsen, der han stemte for to kandidater til det lokale styret.

Valget som finner sted hvert fjerde år, er i bunn og grunn bare et politisk ritual for at myndighetene kan påberope seg et folkelig mandat.