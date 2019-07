Italienske medier: Mulla Krekar dømt til tolv års fengsel

De fem andre tiltalte i saken er dømt til mellom sju og et halvt og ni års fengsel, skriver Rai News.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble sammen med en rekke menn i flere land i Europa pågrepet i Norge 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.