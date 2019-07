Mulla Krekar anker italiensk terrordom på tolv års fengsel

De fem andre tiltalte i saken er dømt til mellom sju og et halvt og ni års fengsel, skriver Rai News.

Krekars advokat Brynjar Meling opplyser til NRK at dommen blir anket. Overfor VG omtaler Meling dommen som «juks og fanteri».

– Mulla Krekar har ikke hatt mulighet til å legge fram et bevis, fått forklart seg, eller fått snakket med advokaten sin. Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person, med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet, som har litt kjennskap til rettsstaten, vil avsløre dette som et politisk makkverk, sier han til avisen.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble sammen med en rekke menn pågrepet 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Mener han var leder

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.

Aktor ba om ti års fengsel for Krekar og åtte år og seks måneders fengsel for to medtiltalte, mens det ble bedt om sju år for tre andre, ifølge italienske Rai News.

Utsatt en rekke ganger

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

Krekar ville ikke reise til Italia for å delta i rettssaken.

Rettssaken mot Krekar i Italia er blitt utsatt en rekke ganger