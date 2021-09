Minst én drept og flere skadd i skyteepisode i USA

Én person ble drept og 12 andre skadd i en skyteepisode på et supermarked i Collierville øst for Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee.

Det er uklart hva som var motivet for skyteepisoden ved en dagligvarebutikk Collierville i Tennessee torsdag ettermiddag.

NTB-AP-AFP

For mindre enn 3 timer siden

Hendelsen fant sted inne i en Kroger-butikk i Collierville, et forstadsområde om lag 50 kilometer øst for Memphis, torsdag ettermiddag.

Politisjef Dale Lane sier at politiet gikk fra midtgang til midtgang i butikken for å finne folk som hadde gjemt seg.

– Vi fant folk som hadde gjemt seg i fryseskap og låste kontorer, sier Lane.

Gjerningsmannen, som politiet mener handlet alene, ble funnet død på parkeringsplassen utenfor butikken. Han døde etter å ha skutt seg selv, ifølge Lane.

Han opplyser at i alt 13 personer ble skutt og at 12 av dem ble fraktet til sykehus. Tilstanden er svært alvorlig for flere av de skadde. Byens talsperson Jennifer Casey opplyser til CNN at det er snakk om 14 skadde.

Gjerningsmannens identitet er ikke offentliggjort, og det er ikke klart hva som var vedkommendes motiv. Den lokale kanalen WREG-TV siterer en kilde i politiet på at den antatte gjerningsmannen var en ansatt som fikk sparken torsdag, melder Reuters.

Kroger, som er en stor amerikansk dagligvarekjede, sier en uttalelse at hele «Kroger-familien tilbyr våre tanker, bønner og støtte til enkeltpersoner og familiene til ofrene i denne vanskelige tiden».