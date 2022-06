Abortforbud trer i kraft i flere delstater i USA – Texas erklærer fridag

Abortforbud trer i kraft i flere delstater kort tid etter høyesterettskjennelsen som kom fredag. Til sammen kan halvparten av USAs delstater innføre forbud.

Eric Schmitt.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Delstaten Missouri var en av flere som hadde varslet at et abortforbud ville tre i kraft fort dersom Høyesterett opphevet dommen som har lagt grunnlag for den føderale abortretten i USA.

I en uttalelse fra Eric Schmidt, Missouris attorney general, den øverste juridiske myndigheten i delstaten, kommer det fram at abortforbudet nå vil tre i kraft.

– Avgjørelsen om å sette Roe til side, gjør at Missouri nå kan fornye sine stolte pro-life-tradisjoner og gjenopprette grunnleggende juridisk beskyttelse for den mest grunnleggende menneskerettigheten: Retten til å leve, skriver Schmitt.

Attorney general i Texas Ken Paxton sier at abort nå er ulovlig i delstaten og erklærer 24. juni som en fridag, ifølge CNN. Han gir alle ansatte fri for å markere livene som har gått tapt i aborter.

– Roe vs. Wade og helseorganisasjonen Planned Parenthood har absolutt ikke hold i den amerikanske grunnloven, sa Paxton fredag etter høyesterettskjennelse.

Amerikanere har måttet leve under disse ulovlige og grunnlovsstridige kjennelsene fra en partisk høyesterett, la han til.

Også delstatene Arizona og Louisiana har innført forbudet mot abort, dog med unntak for tilfeller der det er medisinsk nødvendig.