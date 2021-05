Al-Qaida utgjør fortsatt en trussel

Ti år etter drapet på Osama bin Laden ligner al-Qaida lite på det terrornettverket som rammet USA 11. september 2001. Men fortsatt utgjør det en trussel.

Det er ti år siden Osama bin Laden ble drept av amerikanske styrker i Pakistan. Al-Qaida er blitt en blek skygge av seg selv siden da, men kan fortsatt ikke avskrives, mener terroreksperter. Foto: AP/NTB

NTB-AFP

Afghansk sikkerhetspoliti kontrollerer folk i jakten på terrorister. USA avvikler nå sin lange tilstedeværelse i landet. -Osama bin Laden er død, al-Qaida er slått tilbake. Det er på tide å avslutte denne krigen, har USAs president Joe Biden erklært. Foto: AP/NTB

Etter at amerikanske spesialstyrker utførte den spektakulære aksjonen mot bin Laden i Pakistan og drepte den ettersøkte terroristen, endret terrornettverket seg sterkt.

Bin Laden ble etterfulgt av den egyptiske jihadisten Ayman al-Zawahri, som er en langt mindre karismatisk lederskikkelse. Al-Zawahri har også måttet ligge svært lavt, og – hvis han fortsatt lever – skjuler han seg trolig i områdene langs den afghansk-pakistanske grensen.

Eksperter mener al-Qaida har endret seg veldig siden bin Ladens dager.

En skygge

-Al Qaida er en skygge av hva det en gang var, sier Barak Mendelsohn, som er terrorekspert ved Haverford College i Pennsylvania.

– Zawahiris største suksess er at han har holdt al-Qaida i live, mener han.

Mendelsohn synes al-Qaedas ledelse nå mer kan karakteriseres som et «råd med rådgivere» som samler og hjelper jihadister over hele verden – og at det ikke lenger et «samstemt beslutningssenter», som det en gang var.

En «franchisegiver»

Zawahri (69), karakteriseres som en franchisegiver som har franchisetakere over store deler av verden; fra områder i Nord-Afrika til Somalia til Afghanistan, så vel som i Syria og Irak.

En fersk rapport fra tankesmia Counter Extremism Project (CEP) beskriver at al-Qaida under Zawahris ledelse er blitt stadig mer desentralisert, og at autoriteten ligger hos de lokale lederne rundt om.

CEP mener Zawahri har spilt en viktig rolle i organiseringen av mange jihadistgrupper som befinner seg under al-Qaida-paraplyen.

Lever han fortsatt?

Men det er altså stor usikkerhet om Zawahri fortsatt lever.

I slutten av 2020 kom det igjen ubekreftede rapporter om at han hadde dødd av en hjertesykdom. Senere dukket Zawahri opp i en video som fordømte behandlingen av den muslimske minoriteten Rohingya i Myanmar, men det var ingen dato på videoen som gjorde det mulig å bekrefte at han var i live.

Mange terroreksperter peker dessuten på at det er ganske eksepsjonelt dersom Zawahri har overlevd i så mange tiår. Han sluttet seg til jihadistiske grupper i Egypt for rundt 40 år siden.

Stor usikkerhet

Det er stadig stor usikkerhet om al-Qaidas ledelse. Denne usikkerheten økte i fjor, da Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Mohammed al-Masri, ble drept i Teheran – angivelig av israelske agenter. al-Masri ble regnet som gruppens nummer to.

Hvis Zawahri fremdeles er i live, kan det dermed bety at al-Qaida ledes av én mann – som mest sannsynlig har svært dårlig helse. Og til tross for at han var en av arkitektene bak 11. september-angrepene, mangler han altså karismaen til sin forgjenger.

Høy dusør, men liten jakt

USA har satt en prislapp 25 millioner dollar (ca. 212 millioner kroner) på Zawahiris hode og satt ham på sin fremste terroristliste.

Men analytikere mener at USA ikke virker alt for bekymret for Zawahri og at det ikke blir gjort en stor innsats for å jakte på ham.

Washingtons manglende interesse kan skyldes den svekkende betydning al-Qaida har fått. USAs bekymring de siste årene har mest dreid seg om den rivaliserende terrorgruppen IS.

På sitt sterkeste kontrollerte IS og det såkalte kalifatet store områder av Irak og Syria. Al- Qaida kom helt i bakgrunnen i disse årene.

Og i stedet for å slå seg sammen har de to gruppene konkurrert om makt og innflytelse i Midtøsten og Afrika.

Ny generasjon?

Uansett hva som er Zawahiris skjebne, regnes hans tid uansett snart som ute. Og hvem skal overta da?

Terroreksperter mener at det er én mann som klart skiller seg ut som hans etterfølger, nemlig egypteren Saif al-Adel.

Adel er en tidligere oberstløytnant i de egyptiske spesialstyrkene. Han sluttet seg til den islamske jihad-gruppen i Egypt på 1980-tallet.

Han ble arrestert, men ble senere løslatt. Han reiste da til Afghanistan for å bli med i al-Qaida.

Har vært sentral

– Adel spilte en avgjørende rolle i å bygge opp Al-Qaida operativt og fikk raskt en sentral posisjon, heter det i rapporten fra CEP. Adel hadde også en viktig rolle i opplæringen av flykaprerne som utførte angrepene 11. september.

Det er usikkert hvor Adel nå befinner seg, men ifølge en FN-rapport fra 2018 hadde han base i Iran. Iranske myndigheter har derimot gjentatte ganger benektet at de gir al-Qaida-medlemmer mulighet til å oppholde seg i landet.

Mendelsohn sier at man ikke vet stort om Adel eller hva slags ry han har blant yngre krigere.

Al-Qaida kan ikke avskrives

Colin Clarke er forskningsdirektør ved den amerikansk baserte tankesmia Soufan Center. Han mener det uansett er for tidlig å avskrive al-Qaida.

– Noen mener nok at det al-Qaida som ble ledet av Osama bin Laden og Zawahri, en levning fra en svunnen tid. Men al-Qaida har tidligere bevist at de kan vise muskler. Det er for tidlig å skrive nekrologen over al-Qaida, mener Clarke.