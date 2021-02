Biden hardt ut mot Russland, Kina og Iran

President Joe Biden anklager Russland for å undergrave vestlige demokratier, Kina for økonomiske overgrep og Iran for destabiliserende handlinger.

President Joe Biden langet ut mot Kina. Russland og Iran i sitt innlegg på sikkerhetskonferansen i München. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Biden sa dette i et videooverført innlegg på sikkerhetskonferansen i München fredag, der han understreket at USA under hans ledelse igjen vil søke internasjonalt samarbeid.

– Sammen kan vi slå tilbake mot den kinesiske regjeringens økonomiske overgrep, tvang og undergraving av fundamentet det økonomiske systemet i verden er bygd på, sa han.

Biden anklaget videre Russland for å så splid, både innad i Europa og i forholdet mellom USA og Europa.

Han understreket også viktigheten av å stå opp mot det han kalte Irans undergravende aktiviteter.