Biden: Repub­lika­nernes forsøk på å haste­utnevne en ny høyeste­retts­dommer er «makt­misbruk»

Joe Biden angrep søndag president Donald Trump og andre ledende republikanere for hastverket i utnevnelsen av avdøde Ruth Bader Ginsburgs etterfølger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Presidentkandidat Joe Biden forsøker å overbevise flere republikanske senatorer om å vente med utnevnelsen av ny høyesterettsdommer til etter presidentvalget 3. november. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs død har ført til en kamp om den tomme høyesterettsplassen.

Søndag gjorde Trump det klart at han vil nominere en kandidat til stillingen så snart som mulig, til tross for protester fra Demokratene. Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har sagt at en høring om utnevnelsen kan skje allerede denne uken.

Presidentkandidat Joe Biden forsøker nå å overbevise flere republikanske senatorer om å vente med utnevnelsen til etter presidentvalget 3. november.

– Hold fast ved din konstitusjonelle plikt og samvittighet. La folket snakke. Slukk flammene som har slukt landet vårt, sa Biden i en tale ifra vippestaten Pennsylvania søndag.

Senatorene Lisa Murkowski og Susan Collins har sagt at de ikke vil godkjenne noen ny dommer før valgdagen. Fire republikanske senatorer må bryte ut av rekkene for å stoppe Trumps nominasjonsprosess, og Biden henvendte seg til dem ved å advare om at Trumps plan var «maktmisbruk».

– Jeg tror velgerne vil gjøre det klart. De vil ikke godta slik maktmisbruk, dette konstitusjonelle misbruket, sa Biden.

Et flertall av amerikanere, inkludert mange republikanere, ønsker at en ny høyesterettsdommer skal utpekes av vinneren av presidentvalget, viser en spørreundersøkelse fra nyhetsbyrået Reuters og Ipsos. I alt 62 prosent mener det er rett å vente til etter valget, mens 23 prosent var uenige i det, og resten av de spurte var usikre.

Biden gjorde det klart at Trumps valg bør respekteres dersom den sittende presidenten vinner valget, men la til at:

– Dersom jeg vinner valget, bør president Trumps kandidat trekke seg, og som ny president bør jeg være den som utnevner dommer Ginsburgs etterfølger.