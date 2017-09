Flertallet i USA er imot forkjøpsangrep mot Nord-Korea

Målingen er gjort på oppdrag for Washington Post og ABC News og ble publisert søndag. 1.000 respondenter ble i løpet av uken stilt 20 spørsmål, blant annet om president Donald Trump og hans administrasjons evne til å håndtere en mulig militær konfrontasjon med Nord-Korea.

Flere amerikanere stolte mer på lederne i det amerikanske militæret enn på Trump når det kom til å håndtere Nord-Korea-utfordringen på ansvarlig vis. 72 prosent hadde veldig stor eller stor tiltro til den militære ledelsen, mens 37 prosent svarte det samme om Trump.

Mens 70 prosent av de spurte føler at Nord-Korea utgjør en alvorlig trussel mot USA, svarte bare 39 prosent at de støtter bombing av militære mål for å tvinge Pyongyang til å avslutte sitt atomprogram.

72 prosent av de spurte støttet et såkalt forkjøpsangrep eller forebyggende angrep, som har som mål å stanse fienden fra å gjennomføre sine trusler.

Undersøkelsen ble publisert samme dag som nordkoreanske medier meldte at 100.000 hadde tatt til gatene i Pyongyang for å vise sin avsky mot USA. Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at de frammøtte var fra alle samfunnslag og at de samlet seg om ønsket om å «tilintetgjøre fiendene».

Nestleder Choe Hak Chol i kommunistpartiets bykomité for Pyongyang sier at alle partimedlemmer og folket i Pyongyang «gløder av vilje til å fullstendig fjerne de amerikanske imperialistene – den svorne fienden – fra jordkloden».