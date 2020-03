Studie tyder på lavere korona-dødelighet

Dødeligheten blant dem som smittes av koronaviruset, kan være lavere enn tidligere antatt, ifølge en ny studie.

Tallet på dødsfall blant koronasmittede nærmet seg tirsdag 40.000. Italia (bildet) topper listen med flest døde. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Ulike eksperter og forskere har utarbeidet en rekke forskjellige anslag for andelen av de syke eller smittede som dør.

Én årsak til at tallene varierer mye, er at noen anslag dreier seg om andelen døde blant dem som har fått påvist viruset. Andre anslag dreier seg om andelen døde blant alle som antas å være smittet i befolkningen.

Den nye studien som er publisert i tidsskriftet Lancet, er i hovedsak basert på tall fra Kina. I utgangspunktet finner forskerne en dødelighet på 3,67 prosent blant kinesere som har fått påvist viruset.

Andelen synker imidlertid til 1,38 når forskerne justerer anslaget blant annet for demografiske forhold.

I tillegg har de utarbeidet et anslag for dødelighet blant alle kinesere som antas å ha vært smittet av viruset – et høyere antall enn dem som er blitt testet og har fått diagnosen. Dette anslaget er på 0,66 prosent.

Tidligere har flere eksperter uttalt at det tilsvarende tallet trolig ligger rundt 1 prosent eller noe lavere. Alle data tyder på at viruset er desidert farligst for eldre og personer med underliggende sykdommer.