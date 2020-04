Produsent advarer mot å drikke rensemidler

Produsenten av flere mye brukte rensemidler advarer mot å drikke eller injisere produktene. etter at Donald Trump antydet at det kunne være bra mot korona.

President Donald Trump utløste sterke reaksjoner da han funderte over om desinfiserende midler kan få en rolle i behandling av covid-19. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

– Under ingen omstendigheter må våre desinfiserende produkter føres inn i kroppen, heter det i en uttalelse fra selskapet Reckitt Benckiser fredag.

Selskapet presiserer at rensemidlene verken må sprøytes inn i kroppen eller inntas oralt.

Bakgrunnen for advarselen er etter alt å dømme en pressekonferanse USAs president Donald Trump holdt dagen før. Her spurte han om desinfiserende midler kan brukes til å ta knekken på koronaviruset hos smittede personer.

Etter å ha nevnt desinfiserende midler som brukes for å fjerne virus fra overflater, la han til:

– Finnes det en måte vi kan gjøre noe sånt, ved injeksjon innvendig, eller nesten en rens?

– Det ville vært interessant å sjekke det, fortsatte han.

Selv om uttalelsen var svært lite konkret og formet som et spørsmål, utløste den sterke reaksjoner. Flere amerikanske leger rykket ut og advarte om at det kan være livsfarlig å få rensemidler eller desinfiserende stoffer inn i kroppen.

– Min bekymring er at folk kan komme til å dø. De kan tro at dette er en god idé, sa Craig Spencer, direktør for et senter for akuttmedisin ved et sykehus i New York, til avisa Washington Post.