Biden vinner i Florida og Illinois

Joe Biden vant over Bernie Sanders i Florida og Illinois i natt. Det er omtrent umulig for Sanders å hente inn Bidens totale ledelse. Her får du løpende resultater.

Publisert: Publisert: I går 23:41

Det er primærvalg i Florida. Her kommer Marie Rosie (93) og sønnen Rick Hatfield (73) for å stemme. Foto: YANA PASKOVA, Reuters/Scanpix

SAKEN OPPDATERES

– Bernie Sanders og jeg er enige om målene, det er bare veien dit vi er uenige om, sa Joe Biden i natt. Han la til at han vil lytte til de unge Sanders-velgerne.

Det var ingen valgvaker denne natten. Begge kandidatene snakket til velgerne hjemmefra, via nettet. Primærvalgene i Ohio ble avlyst på grunn av koronakrisen. Demokratenes tre andre nominasjonsvalg i natt, i Arizona, Illinois og Florida gikk som planlagt.

Florida

Biden: 61%

Sanders: 23%

91% av stemmene opptalt

Illinois

Biden: 59%

Sanders: 36%

58% av stemmene opptalt

Arizona

Biden: %

Sanders: %

% av stemmene opptalt

Viktige delstater

Både Florida og Arizona er vunnet med knappe marginer, ved de siste valgene. Dette er vippestater som kan bli avgjørende ved høstens presidentvalg.

Valget i natt, norsk tid, står mellom moderate Joe Biden og mer radikale Bernie Sanders, om hvem som skal utfordre Donald Trump som demokratenes presidentkandidat ved valget 3. november.

Biden fikk kraftig medvind i nominasjonsvalgene 3. mars, også kalt supertirsdag. 10. mars vant Biden i Idaho, Michigan, Mississippi og Missouri, mens Sanders vant North Dakota. Tirsdag morgen norsk tid kom bekreftelsen på at Biden også vant i delstaten Washington i forrige ukes nominasjonsvalg.

Det er omtrent umulig for Sanders å ta igjen Bidens ledelse i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Delegatfordeling

Joe Biden, 1121

Bernie Sanders, 839

Det skal 1991 til for å vinne

(New York Times)

Joe Biden og Bernie Sanders hilste med albuen natt til mandag. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB

Virus i debatten

Da Joe Bien og Bernie Sanders møttes til debatt natt til mandag norsk tid, bar debatten sterkt preg av koronapandemien. De to kandidatene var to meter unna hverandre på scenen, og korona overskygget politiske saker som våpenkontroll og fri abort.

Joe Biden trakk fram sin erfaring med å håndtere kriser, som finanskrisen og ebolakrisen, da han var Barack Obamas visepresident. Biden vil frastå som en samlende kandidat og en erfaren statsmann.

Nasjonalisert helsevesen

Bernie Sanders vil ha et nasjonalt helsevesen i USA etter skandinavisk modell. Spørsmålet er om koronapandemien gir ham gode kort på hånden. Han brukte i hvert fall koronakrisen som eksempel på at det amerikanske helsesystemet ikke fungerer. Sanders mener denne helsekrisen viser at store endringer av helsesystemet i USA må til.

58% av de spurte i en valgdagsmåling som er foretatt i Florida for CNN tirsdag, sier at de foretrekker et nasjonalt helsevesen, framfor et privat helsevesen basert på privat forsikring.

Bidens svar på spørsmål om koronakrisen var å angripe krisen hardt med det samme. Så går også valgkampens hans ut på å «gjenvinne nasjonens sjel» og vende tilbake til normaltilstanden før Donald Trump ble president.

Slik uttrykker velgerne sin tillit til demokratenes kandidater i en meningsmåling:

Hvem vil du stole mest på i en krise?

Joe Biden 64%

Bernie Sanders 31%

(CNN)

Valglokalene i Arizona er satt opp med mer utstyr enn vanlig:

Det første som møtte velgerne, var automater med desinfiserende væske. Hvis det var kø, måtte folk stå med to meters avstand.

Stemmesedlene ble delt ut av hanskekledde valgfunksjonærer, og velgerne ble bedt om ikke å slikke på konvoluttene for å forsegle dem, men fukte en finger og dra den over limstripen.

På vei ut av lokalene, fikk velgerne det sedvanlige «I voted»-merket, og en ny omgang med antibakteriell håndvask.

Mange kom til valglokalene i shorts og t-skjorte i 20 grader varme Arizona. I Chicago, Illinois, sto vinterkledde velgere og hutret i 2 kalde plussgrader.