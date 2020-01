Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby

En 26 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha skutt og drept seks familiemedlemmer og såret to andre i småbyen Rot am See sør i Tyskland.

Seks mennesker ble drept og to ble alvorlig såret av en 26 år gammel tysker ved dette vertshuset i småbyen Rot am See sør i Tyskland fredag. Foto: Foto: DPA / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Det opplyste politiet på en pressekonferanse fredag.

Den antatte gjerningsmannen, en 26 år gammel tysk statsborger, kontaktet selv politiet i 12-tiden fredag og fortalte at han hadde skutt flere mennesker.

Da politiet ankom vertshuset han ringte fra, fant de seks døde, tre kvinner og tre menn i alderen 36 til 69 år. Blant de døde var 26-åringens foreldre.

To av ofrene ble funnet inne i vertshuset, fire andre foran bygningen. Det ble også funnet to alvorlig sårede, og tilstanden til en av dem er kritisk, opplyste politisjefen i Aalen, Reinert Möller, på pressekonferansen.

To ungdommer ble også truet av gjerningsmannen i det politiet betegner som et familiedrama, ifølge Focus Online.

Den 26 år gammel gjerningsmannen, som selv bodde i huset, var ikke kjent for politiet tidligere. Ifølge Möller var han aktiv sportsskytter og hadde gyldig lisens på det halvautomatiske skytevåpenet han benyttet.

Rot am See ligger i Baden-Württemberg, rundt 170 kilometer nordvest for München, og småbyen har drøyt 5.000 innbyggere.

