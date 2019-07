Tyskland markerer 75-årsdag for Hitler-attentat

– Kun hvis vi forstår vår fortid, kan vi bygge en god fremtid, sier Merkel i forkant markeringen. Uttalelsen er en hyllest til offiserene som forsøkte å styrte den tyske diktatoren.

Claus Schenk von Stauffenberg ble henrettet sammen med tre andre i kjølvannet av kuppforsøket 20. juli 1944. Stauffenberg forsøkte å drepe Hitler med en bombe, men mislyktes.

Nazistene fremstilte offiserene som forrædere etter det mislykkede attentatet, og dette hang igjen hos mange også i årene etter andre verdenskrig. Dermed tok det tid før attentatet fikk den anerkjennelsen det har i dag.

Ifølge direktøren for minnesenteret til den tyske motstandsbevegelsen, Johannes Tuchel, tok det tid før motstanden mot nazistene ble akseptert. På 1980-tallet trodde mange fremdeles at minnet etter attentatet ville forsvinne.

– De som handlet den 20. juli er et eksempel for oss, fordi de viste at de fulgte sin samvittighet og satte sitt preg på en del av tysk historie som ellers var definert av nazismens mørke, sa Merkel i forrige uke.

Årets markering kommer samtidig med bekymring over et økende antall høyreekstremister i Tyskland.

I juni ble politikeren Walter Lübcke drept. Han tilhørte Merkels kristendemokratiske parti CDU og var kjent som innvandringsvennlig. En mann med tilknytning til det nynazistiske partiet NPD og andre høyreekstreme grupper er pågrepet for drapet.