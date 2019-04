EUs ledere grillet May

Kun så lenge som nødvendig, og ikke under noen omstendighet lenger enn til [XX. XX. XXXX].

Slik er formuleringen i utkastet til sluttvedtak fra EUs krisetoppmøte om brexit onsdag kveld.

Det store spørsmålet på toppmøtet er hvilken dato stats- og regjeringssjefene vil erstatte X-ene med.

– Det er litt frustrasjon ved at dette toppmøtet holdes i det hele tatt, for Storbritannia skulle egentlig allerede ha vært ute nå, sa statsminister Theresa May da hun ankom.

Men ifølge henne er det helt nødvendig med mer tid for å sikre en smidig skilsmisse.

May ble grillet

Toppmøtet startet med en kort diskusjonsrunde med EU-parlamentets president Antonio Tajani.

Deretter grillet de europeiske lederne Storbritannias statsminister Theresa May i én time og seks minutter om hvorfor de skal gå med på å utsette brexit enda en gang.

Så ble May kastet på dør, mens de øvrige lederne diskuterte videre over middag: lun kamskjellsalat til forrett, torskefilét med sandreker og små risboller fylt med sopp til hovedrett – og fløteis med makadamianøtter til dessert.

Delte meninger

May har bedt om en kort utsettelse til 30. juni. Hennes håp er at det skal være akkurat nok til å komme i mål med de tverrpolitiske samtalene hun nå har satt i gang med opposisjonspartiet Labour.

EUs president Donald Tusk, derimot, har mistet troen på noe snarlig gjennombrudd. Han har derfor foreslått en mer langvarig utsettelse på opp mot ett år.

Men meningene er delte.

Spesielt franskmennene har vært skeptiske til å sette datoen langt fram i tid.

– For meg er ingenting avgjort. Ingenting. Og spesielt, siden jeg hører rykter om det, ikke en lang utsettelse, sa president Emmanuel Macron.

Ingen tro på hard brexit

Sier EU nei til å utsette datoen, vil Storbritannia krasje ut av unionen allerede på fredag.

Men få tror at det vil skje.

– Jeg føler meg veldig trygg på at vi blir enige om en utsettelse i dag. Det som fortsatt er åpent, er hvor lang den utsettelsen skal være, og hva betingelsene skal være, sa Irlands statsminister Leo Varadkar.

Ifølge ham har EU forståelse for at britene er i en vanskelig situasjon. Derfor er det åpenhet for å gi britene mer tid.

Solberg på formøte

Statsminister Erna Solberg (H) har samme analyse. Hun var i Brussel onsdag ettermiddag for å delta på et uformelt formøte til krisetoppmøtet sammen med andre konservative ledere.

– Min klare følelse her er at det ikke blir noen hard brexit på fredag. Det vil forbause meg veldig, sa Solberg til NTB da møtet var ferdig.

– Men det er ulike meninger om hvorvidt det skal være en kort eller en lang utsettelse, sa hun.

Håper på avlysning

– For Norge er det en fordel hvis Storbritannia velger å bli i EU i framtida. Det gir ryddigere forhold, sier Solberg.

Den fastlåste situasjonen har fått enkelte til å tvile på om brexit kommer til å bli noe av i det hele tatt. Heller ikke Solberg føler seg sikker.

– Akkurat nå er det vanskelig å spå, for å være helt ærlig.