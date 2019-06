175 slakteriarbeidere får sparken på grunn av grisemangel i Danmark

– Vi så en liten stigning i leveransene av slaktesvin gjennom 2018, men siden nyttår har vi opplevd et fall på omkring 5 prosent i forhold til i fjor, sier produksjonsdirektør Per Laursen i Danish Crown Pork i en pressemelding fredag.

Oppsigelsene i Horsens skyldes at slakteriet har fått inn langt færre griser enn forventet. Bakgrunnen er at en del grisebønder i forlengelse av fjorårets tørke har sluttet med svin for ikke å kaste bort penger på dyrt fôr.

Samtidig er eksport av dansk smågris, som sendes til oppforing og slakt først og fremst i Tyskland og Polen, fortsatt å stige.

Gjennom sommeren vil antallet griser som slaktes i Horsens, bli redusert fra rundt 100.000 til rundt 85.000 dyr i uka.

– Derfor er det nå nødvendig å tilpasse kapasiteten, og vi kommer etter alt å dømme til å si farvel til omkring 175 medarbeidere, tilføyer han.