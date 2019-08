Trump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder

– Jeg har vært ansvarlig for mange bra ting for Israel, sa Trump onsdag utenfor Det hvite hus.

Han var blitt konfrontert om uttalelsen sin fra tirsdag om at jødiske amerikanere som stemmer på demokratene, viser «en total mangel på kunnskap eller stor illojalitet».

– Ingen president har noen gang vært i nærheten av det jeg har gjort for Israel, sa han.

Han viste til at USA, etter at han ble tatt til ed, har flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og hans anerkjennelse av at Golanhøydene tilhører Israel.

– Illojal

Han anklaget også, nok en gang, den palestinsk-amerikanske demokraten Rashida Tlaib for å være antisemittisk. Tlaib ble nylig nektet innreise til Israel, kort tid etter at Trump uttalte at Israel ville «vise stor svakhet» hvis hun og demokraten Ilham Omar fikk dra inn i landet.

– De er antisemitter, sa han.

Trump gjentok uttalelsene han ga tirsdag.

– Hvis du stemmer på demokratene er du etter min mening illojal til det jødiske folket, og man er illojal mot Israel, sa han.

Kritikk

Trump fikk kritikk fra jødiske grupper og demokratiske politikere for tirsdagens uttalelse. De anklaget presidenten for antisemittisme ved å stille spørsmål ved lojaliteten til jødiske borgere.

Presidentkandidat for demokratene Bernie Sanders hadde onsdag en beskjed til Trump:

– Jeg er stolt over å være jøde, og jeg har ingen problemer med å stemme demokratisk, skriver han på Twitter.

Den amerikanske presidenten kom onsdag med meldinger på Twitter der han siterte den konservative konspirasjonsteoretikeren og radioverten Wayne Allyn Root.

«President Trump er den beste presidenten for jøder og for Israel i verdenshistorien, og det jødiske folket i Israel elsker ham som om han er kongen av Israel», siterte han Root, før Trump selv fulgte opp med et «takk for fine ord».