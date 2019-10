Avgjørende hinder for CO2-rensing ryddet av veien

– Dette er en dag som kommer til å stå igjen som helt avgjørende, sier olje- og energiministeren til NTB.

Uten enigheten som nå er på plass, hadde det ifølge ham vært kroken på døra for den norske drømmen om karbonfangst og -lagring, såkalt CCS.

– Hadde vi ikke kunnet flytte CO2 over landegrensene, så hadde vi ikke hatt et prosjekt, sier Freiberg.

Londonprotokollen

Det er en oppmyking av regelverket i den såkalte Londonprotokollen som er kommet på plass.

Utgangspunktet er at Londonprotokollen forbyr eksport av avfallsstoffer for dumping til havs. CO2 er definert som et avfallsstoff, og protokollen forbyr dermed eksport av CO2 for lagring under havbunnen.

Dette har vært et alvorlig hinder for innsatsen for å få på plass karbonfangst og -lagring i Norge. Grunnen er at norske myndigheter ønsker et samarbeid på tvers av landegrensene om prestisjeprosjektet.

Norges idé er at CO2 skal kunne fanges fra anlegg flere steder i Europa og så samles i et felles lager under havbunnen på norsk sokkel.

Midlertidig løsning

En endring i Londonprotokollen som åpner for eksport av CO2 for slik lagring, ble vedtatt allerede i 2009. Men så langt er det bare seks land som har ratifisert endringen. Det er ikke nok til at den kan tre i kraft.

I august foreslo Norge og Nederland derfor en resolusjon om midlertidig anvendelse av regelendringen. Denne resolusjonen fikk fredag bred støtte under Londonprotokollens partsmøte.

Fredagens vedtak gjør at Norge kan ta i bruk de nye reglene allerede nå, selv om ratifikasjonene lar vente på seg.

Alt i alt må to tredeler av de 53 partene i Londonprotokollen godkjenne vedtaket fra 2009 før det formelt trer i kraft.