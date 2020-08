Svensk politi leter etter bil etter at tolvåring ble drept

Politiet i Sverige leter etter en hvit stasjonsvogn etter skyteepisoden i Botkyrka der en tolv år gammel jente ble drept.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

To jenter ved stedet der en tolvåring ble skutt og drept i Botkyrka natt til søndag. Foto: Ali Lorestani / TT / AP / NTB scanpix

NTB-TT

– Vi er interessert i personer som har gjort observasjoner når det gjelder dette kjøretøyet, sier pressetalsperson Mats Eriksson i Stockholmspolisen til Expressen.

Først ble det opplyst at politiet var på jakt etter en hvit varebil, men dette ble senere rettet til stasjonsvogn.

Ifølge Expressen kan det være snakk om en hvit Audi stasjonsvogn som ble meldt stjålet i Tyresö i juni.

Kriminelle var målet

Den tolv år gamle jenta ble truffet av skudd natt til søndag. Hendelsen skjedde ved en McDonalds-restaurant, i nærheten av en bensinstasjon, i Botkyrka kommune rett sør for Stockholm.

Så langt er ingen pågrepet. Etter det Expressen kjenner til, kan gjerningsmennene ha forsøkt å treffe to menn som tilhører et kriminelt nettverk.

– Gjerningsmennene viser en total likegyldighet til menneskers liv når de kjører inn og åpner ild på et sted der flere mennesker befinner seg, sier Palle Nilsson i Stockholmspolisen til SVT.

Ifølge SVT var tolvåringen ute og luftet hunden da hun ble truffet av skudd. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Gjengmiljø

Flere er hentet inn til avhør etter skytingen, men ingen var mandag kveld pågrepet.

Ifølge Expressen har politiet også gjennomført husransakelse hos de to mennene som angivelig var mål for skytingen, men ingen av dem skal ifølge avisen være mistenkt i saken.

De to mennene, som er 18 og 21 år gamle, er begge straffedømt og kobles til et gjengmiljø kjent som Botkyrkanätverket.

18-åringen er ifølge avisen dømt for mishandling og for å ha truet andre med pistol.

Begge de to mennene var iført skuddsikre vester og skal ha sluppet uskadd fra skytingen der jenta ble drept.

Raseri og avsky

Drapet på den tolv år gamle jenta i Botkyrka vekker sterke reaksjoner hos flere politikere i Sverige.

Innenriksminister Mikael Damberg sa i helgen at han reagerte med avsky og lovet flere politifolk, skjerpede straffer og økt satsing på forebyggende arbeid.

Høyrepartiet Moderaternas leder Ulf Kristersson skriver på Facebook at han kjenner på et enormt sinne og frustrasjon over bruken av skytevåpen i kriminelle miljøer i Sverige.

– Det sies iblant at det kun er et tidsspørsmål før en kule treffer noen som bare er på feil sted. Nå skjedde det igjen og er barn døde. Om ikke dette kan vekke mobilisering for å knuse den grove kriminaliteten, så kommer ingenting til å gjøre det, skriver han.