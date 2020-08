18.000 samlet til protestmarsj mot koronatiltak i Berlin

Nesten 18.000 mennesker har ifølge politiet samlet seg i sentrum av Berlin for å protestere mot regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag i sentrum av Berlin. Foto: Michael Sohn / AP / NTB scanpix

NTB-DPA-AFP

En demonstrant med et flagg med samme farger og striper som flagget som ble brukt i Tyskland under det nazistiske regimet. Foto: Christophe Gateau / dpa via AP / NTB scanpix

Politiet holder vakt ved Tiergarten, der tilhengere av initiativet «Querdenken 711» har samlet seg i forkant av lørdagens demonstrasjon mot smittevernbestemmelser. Foto: Christoph Soeder / DPA via AP / NTB scanpix

Det er ventet at enda flere folk vil strømme til for å delta i marsjen.

Politiet skriver på Twitter at demonstrantene er blitt bedt om å holde sosial avstand, men at mange ikke følger anmodningen. Politiet krever derfor at de dekker nese og munn. Hvis dette ikke respekteres, vil siste utvei være å bryte opp demonstrasjonen, ifølge en talskvinne for politiet.

Myndighetene i Berlin ønsket å forby marsjen i frykt for brudd på smittevernreglene, men forbudet ble opphevet etter at arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold.

Flere av deltakerne stilte opp med amerikanske, russiske og tyske flagg, mens andre hadde på seg T-skjorter merket med «Q» – symbolet for bevegelsen Querdenken 711, som har sitt utspring i Stuttgart.

Querdenken betyr å tenke utenfor boksen.

Broket forsamling

Arrangørene har varslet at 22.500 personer vil delta i protesten, og det er utplassert over 3.000 politifolk for å passe på at folk overholder smittevernreglene.

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstrasjon. Den ble brutt opp av politiet ettersom mange verken hadde på seg munnbind eller holdt den påkrevde avstanden til andre deltakere. Blant deltakerne var både folk fra ytre høyre, ytre venstre, vaksinemotstandere og personer som mener koronapandemien er en konspirasjon.

– Jeg er ingen høyresympatisør. jeg er her for å forsvare grunnleggende rettigheter, sier 43 år gamle Stefan fra Berlin til nyhetsbyrået AFP.

Frykt for smitte

Innenriksministeren i delstaten Berlin Andreas Geiser ønsket å forby lignende protester i frykt for at det samme vil skje igjen. Han har også argumentert med at det finnes høyreekstremister og personer som sprer konspirasjonsteorier i bevegelsen.

Forbudet er satt til side av to ulike domstoler. Den første kjennelsen ble anket av politiet, men natt til lørdag tapte myndighetene i nok en rettsinstans.

Allerede fredag kveld samlet om lag 100 Querdenken 711-tilhengere seg ved Brandenburger Tor. Ifølge politiet gikk demonstrasjonen rolig for seg og deltakerne holdt avstand til hverandre, slik de ble bedt om.