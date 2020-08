Bill Clinton: Å underholde hjelper ikke i kriser

Donald Trump er uegnet til å lede landet, og å være underholdende er ikke det samme som å vise lederskap, sa Bill Clinton på Demokratenes landsmøte tirsdag.

Tidligere president Bill Clinton kritiserte president Donald Trumps bruk av sosiale medier. Foto: Democratic National Convention via AP / NTB scanpix

NTB

Joe Biden er mannen som får jobben gjort, uttalte Clinton på andre dag av landsmøtet tirsdag.

Han kritiserte sittende president Donald Trump for å bruke tid på å se på fjernsyn og for å gjøre narr av sine politiske motstandere i sosiale medier.

– Hvis du ønsker en president som definerer jobben ved å bruke timevis hver dag på å se på TV og å sveipe gjennom folk i sosiale medier, så er han mannen din, sa Clinton om Trump.

Clinton sa at Det hvite hus burde være et kommandosenter, ikke et stormsenter som tilrettelegger for kaos.

– Trump er uegnet til å lede landet. Hans tilnærming kan være underholdende, men i en ekte krise, kollapser den som et korthus, sa den tidligere demokratiske presidenten.