Russland anerkjenner Luhansk og Donetsk som uavhengige stater

I en TV-sendt tale til det russiske folk bekrefter president Vladimir Putin at Russland anerkjenner to utbryterregioner i Øst-Ukraina som uavhengige.

Russlands president Vladimir Putin under en TV-sendt tale mandag kveld.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Signeringen av dekretet om anerkjennelse ble deretter sendt direkte.

Putin har også undertegnet vennskaps- og hjelpeavtaler med lederne for de prorussiske separatistene i Øst-Ukraina, melder AFP.

Talen begynte med en lang innledning fra Putin der han gikk gjennom historien mellom Russland og Ukraina, og blant annet hevdet at Ukraina i sin helhet ble skapt av Sovjetunionen.

Han kom også med påstander om at Ukraina kan komme til å utvikle atomvåpen, og krevde en stans i alle militære handlinger.

– Ellers vil alt ansvar for den mulige fortsettelsen av blodsutgytelsen ligge helt og holdent på samvittigheten til de med makten i Ukraina, sa Putin.

Det har vært flere sammenstøt mellom prorussiske separatister og ukrainske styrker den siste tiden, og Russland blir anklaget for å iscenesette provokasjoner som et påskudd for krig. Russland har over 150.000 soldater utplassert ved grensen til Ukraina.