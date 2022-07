Politiet: To personer påkjørt med vilje i Göte­borg – én død

To personer er siktet for drap og drapsforsøk etter at to personer be påkjørt i Göteborg og én av dem døde. Politiet mener påkjørselen skjedde med overlegg.

NTB-TT

Politiet fikk varsel om det som først fremsto som en trafikkulykke litt før klokken 17 lørdag. To personer var påkjørt og ble sendt til sykehus. Ved midnatt opplyser politiet at en av dem døde av skadene, mens tilstanden er alvorlig for den andre.

I løpet av etterforskningen kom politiet fram til at de to var påkjørt med vilje. Rundt klokken 21.30 ble to personer pågrepet. De er siktet for drap og drapsforsøk. Ytterligere to personer er pågrepet og siktet for å beskytte lovbrytere.