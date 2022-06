Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 3. juni.

Oljefondssjefen lurt av hackere i sikkerhetstest

Da Nicolai Tangen tok over som sjef for oljefondet, leide sikkerhetsavdeling noen av verdens beste hackere til å lage et målrettet angrep for å teste sikkerheten. Tangen gikk i baret, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg fikk en henvendelse fra Lillesands-Posten, og de skulle ha et lite sommerintervju, forteller Tangen. Senere kom en epost med sitatsjekk og en knapp han skulle trykke på for å godkjenne sitatene. Det klikket hjalp hackerne å få full kontroll over PC-en hans.

– Moralsk plikt å gjøre ukrainsk EU-medlemskap mulig

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier det er i EUs strategiske interesse, men også EUs moralske plikt, å gjøre det mulig for Ukraina å bli medlem. Ukraina må oppfylle alle nødvendige standarder og betingelser for å kunne bli medlem, men EU må også hjelpe Ukraina med å oppnå dette målet, mener hun.

– Å støtte Ukraina på landets vei inn i EU er ikke noen byrde. Det er vårt historiske ansvar, sa EU-kommisjonens leder.

Riksrevisjonen skal sjekke skattehjelp til diplomater

Riksrevisjonen skal se om utbetalingene til UD-ansatte for å dekke skatt på fri bolig i utlandet er i strid med regelverket. Ordningen ble avsluttet i mai. Aftenposten sier Riksrevisjonen ikke skal vurdere om tilleggene er rimelige, men kun skal undersøke om forvaltningen har fulgt gjeldende lover og regler. Den aktuelle ordningen har aldri blitt ettergått på denne måten før.

Førerløse drosjer får grønt lys

Myndighetene i den amerikanske delstaten California har gitt grønt lys for førerløse drosjer i San Francisco. Det er første gang at en slik bevilgning innvilges i delstaten.

Tillatelsen er gitt til selskapet Cruise, som eies av bilprodusenten General Motors. I starten skal den førerløse drosjeflåten bestå av 30 biler. I første omgang begrenses de til å frakte folk i mindre trafikkerte deler av byen i tidsrommet mellom klokken 22 og 6.

– Hvor mange flere blodbad er vi villige til å godta, spurte USAs president Joe Biden.

Biden vil ha tiltak etter masseskytinger

– Hvor mange flere blodbad er vi villige til å godta, spurte USAs president Joe Biden retorisk i en direktesendt TV-tale fra Det hvite hus i natt norsk tid. Han tok til orde for å legge press på Kongressen for å få vedtatt strengere våpenlover, etter at lignende forsøk ikke har lyktes i kjølvannet av tidligere masseskytinger.

Biden ber Kongressen om å innføre forbud mot privat eie av kraftige, halvautomatiske og automatiske våpen og store magasiner. Han tar også til orde for å heve dagens 18-årsgrense for kjøp av våpen, til 21 år.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Nord-Koreas leder gratulerer britenes dronning

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sendt et gratulasjonsbrev til dronning Elizabeth, som feirer 70 år ved tronen i Storbritannia. Gratulasjonene hans går også til det britiske folket. Det opplyser Nord-Koreas utenriksdepartement, som ikke oppgir flere detaljer.

Dronning Elizabeth (96) startet i går en fire dager lang feiring.