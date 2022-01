Amerikansk høyesterettsdommer går av – Biden vil trolig nominere en svart, kvinnelig erstatter

Den liberale høyesterettsdommeren Stephen Breyer går av med pensjon. President Joe Biden får dermed muligheten til å velge erstatter – trolig en svart kvinne.

Medlemmene av USAs høyesterett, Stephen Breyer nederst nest til venstre.

Breyer har vært dommer i USAs øverste domstol i over 27 år. Han planlegger å tre av ved slutten av den nåværende perioden, som i år er i juni, skriver blant annet NBC.

To kilder har også bekreftet avgangen til nyhetsbyrået AP. Breyer har selv ikke kunngjort avgangen enda, men ifølge The New York Times skal han formelt komme med en kunngjøring i Det hvite huset sammen med Biden torsdag.

83-åringen er en av tre gjenværende liberale dommere. Dommere i USAs høyesterett sitter normalt livet ut, og det ligger dermed stor makt i utnevnelse av dommere.

Må godkjennes av senatet

Det er opp til president Joe Biden å nominere en ny kandidat til å ta Breyers plass. Nominasjonen må siden godkjennes av Senatet. Flere liberale aktivister har bedt Breyer om å tre av nå mens Demokratene har flertall både i Senatet og innehar presidentvervet.

Lederen for Senatets flertall, Chuck Schumer, har etter nyheten om Breyers avgang sagt at Bidens nominasjon vil bli raskt vurdert av justiskomiteen i Senatet, og siden vurdert og godkjent av hele Senatet i et «overveid raskt tempo».

Biden har tidligere sagt at han ønsker å nominere en svart kvinne til vervet som dommer i Høyesterett. Det ville i så fall vært første gang det skjer.

Tre kandidater

– Som president ville jeg vært beæret over å utnevne den første svarte kvinnen til høyesterettsdommer. For domstolen skal gjenspeile landet vårt. Vi er på overtid for en slik utnevnelse, sa Biden under valgkampen i 2020.

Ifølge kilder nær presidenten har han minst tre kandidater i sikte til nominasjonen.

Disse skal være Ketanji Brown Jackson, J. Michelle Childs og Leondra Kruger, som alle jobber som dommere på ulike steder og nivåer i USA.

Breyer selv ble nominert av daværende president Bill Clinton i 1994.