Den liberale høyesterettsdommeren Stephen Breyer går av med pensjon

Den liberale høyesterettsdommeren Stephen Breyer går av med pensjon, ifølge amerikanske medier. President Joe Biden får dermed muligheten til å velge erstatter.

Medlemmene av USAs høyesterett, Stephen Breyer nederst nest til venstre.

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Breyer har vært dommer i USAs øverste domstol i over 27 år. Han planlegger å tre av ved slutten av den nåværende perioden, som i år er i juni, skriver blant annet NBC.

To kilder har også bekreftet avgangen til nyhetsbyrået AP. Breyer har selv ikke kunngjort avgangen enda.

83-åringen er en av tre gjenværende liberale dommere. Dommere i USAs høyesterett sitter normalt livet ut, og det ligger dermed stor makt i utnevnelse av dommere.

Det er opp til president Joe Biden å nominere en ny kandidat til å ta Breyers plass. Nominasjonen må siden godkjennes av Senatet. Flere liberale aktivister har bedt Breyer om å tre av nå mens Demokratene har flertall både i Senatet og innehar presidentvervet.

Lederen for Senatets flertall, Chuck Schumer, har etter nyheten om Breyers avgang sagt at Bidens nominasjon vil bli raskt vurdert av justiskomiteen i Senatet, og siden vurdert og godkjent av hele Senatet i et «overveid raskt tempo».

Biden har tidligere sagt at han ønsker å nominere en svart kvinne til vervet som dommer i høyesterett. Det ville i så fall vært første gang det skjer.