Sky News: Mistillitsforslag mot May som partileder kan være på trappene

Sender 48 av de konservative representantene inn brev der de uttrykker mistillit til May, blir det en avstemning om hun kan fortsette som partileder.

En kilde nær kontoret til sjefsinnpiskeren bekrefter til Sky News at en mistillitsavstemning mot May nå er sannsynlig.

Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, er blant dem som allerede formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Statsråder trakk seg

Fem medlemmer i regjeringsapparatet trakk seg torsdag i protest mot utkastet til brexitavtale som regjeringen stilte seg bak dagen i forveien. Brexitminister Dominic Raab sto for den mest oppsiktsvekkende avgangen.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

Vinn eller forsvinn

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003 da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter at miljøminister Michael Gove, som mange forventet at skulle gå av, har bestemt seg for å bli på sin post.