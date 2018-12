USAs tidligere president George H.W. Bush er død

– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

Takker for medfølelse

H. W Bush døde i sitt hjem fredag kveld, et drøyt halvår etter at hans kone Barbara Bush gikk bort i april, 92 år gammel. Paret hadde da vært gift i 73 år.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.

George Herbert Walker Bush var USAs 41. president i perioden 1989 til 1993 og var med å føre stormakten gjennom den siste delen av den kalde krigen. Åtte år etter at han flyttet ut av Det hvite hus, flyttet hans sønn George W. Bush inn og ble USAs 43. president.

Hyllest fra Obama og Clinton

Tidligere president Barack Obama hyller Bush i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama og sender sin kondolanse til familien.

– Våre tanker er med hele Bush-familien i kveld – og alle som ble inspirert av George og Barbaras eksempel.

Tidligere president Bill Clinton, som vant presidentvalget mot George H.W. Bush i 1992, hyller sin tidligere politiske rivals «medfødte og oppriktige anstendighet».

– Jeg vil for alltid være takknemlig for vennskapet vi etablerte, sier Clinton.

– Få amerikanere har vært, eller kommer noen gang til å bli, i stand til å kunne måle seg med president Bush sin innsats for USA og iveren han viste hver eneste dag, sier Clinton.

Stoltenberg kondolerer

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener Bush var på rett sted til rett tid i historien.

– Da jernteppet falt, trengte verden politikere med visjoner og vilje. President George H.W. Bush hadde evne og var forpliktet. Han grep øyeblikket og endret historien. Han vil bli husket som en av arkitektene bak tiden etter den kalde krigen og som en ekte trans-atlantiker, skriver Stoltenberg på Twitter.

Hylles av Trump

– President Bush inspirerte generasjoner av amerikanere til å tjene samfunnet, og til å være, som han selv formulerte det, «tusen lyspunkt» som lyser opp USAs storhet, håp og muligheter overfor verden, heter det i en uttalelse fra president Donald Trump og førstedame Melania Trump.

– President Bush fant alltid ut hvordan han kunne sette listen høyere, fortsetter Trump-paret, og viser til hvordan Bush jobbet seg opp fra å være leder for baseball-laget ved Yale-universitetet til å bli visepresident for Ronald Reagan i to perioder, før han selv ble president i én periode.

– Vi vil huske president Bush for hans hengivenhet overfor familien, og spesielt hans livs store kjærlighet Barbara. Amerikanere i framtiden vil ha ham som forbilde til å kjempe videre for den gode sak. Våre hjerter lider av hans tap, og vi, det amerikanske folk, sender våre bønner til hele Bush-familien, idet vi ærer livet og ettermælet til president nummer 41, skriver Trump-paret.