Wall Street faller kraftig i frykt for OPEC og handelssamtaler

New York Stock Exchange (NYSE) falt brått etter at den åpnet torsdag. Fallet sendte aksjeindeksen Dow Jones ned to prosent. Den bredere Standard & Poor's-indeksen gikk også ned to prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,9 prosent.

Det er spesielt to store begivenheter under utvikling i verden som skremmer investorene på Wall Street. Det ene er de pågående OPEC-samtalene om hvorvidt medlemslandene skal gjennomføre flere produksjonskutt. Samtalene har ført til fall i oljeprisene. Det andre er de pågående handelssamtalene mellom USA og Kina. Samtalene skal ha blitt mer anstrengt etter at det ble kjent at en kinesisk teknologidirektør ble pågrepet i Kina.

Et tydelig tegn på at meglerne er usikre på stabiliteten i markedene, er at de investerer stort i obligasjoner.

Også i Norge falt børsen kraftig, og hovedindeksen var ned 3,7 prosent da Oslo Børs stengte torsdag. Det var den verste børsdagen i Oslo siden 8. februar 2016, ifølge E24.