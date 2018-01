2017 ble luftfartens tryggeste år siden ulykkesstatistikken startet i 1946

Til sammen 44 liv gikk tapt i ti sivile luftfartsulykker i fjor, ifølge en rapport som Aviation Safety Network la fram mandag.

– Året 2017 ble det tryggeste noensinne for kommersiell luftfart, heter det i ASNs rapport.

Til sammenligning registrerte ASN 16 ulykker og til sammen 303 omkomne i sivile luftfartsulykker i 2016.

Men ASN understreker at det uansett er grunn til å være bekymret for sikkerheten i tiden som kommer. ASN begrunner advarselen med at stadig flere passasjerer har med seg elektroniske gjenstander som inneholder litium-ion-batterier som kan eksplodere og ta fyr om bord.

Rådgivningsselskapet To70 har i en egen rapport som oppsummerer 2017, gjort et poeng ut av at ikke et eneste større flyselskap har vært involvert i flystyrter i løpet som gikk. Fjoråret var enda et usedvanlig bra år for den sivile luftfartssikkerheten, heter det i To70s rapport.

– Luftfartstrafikken økte med 3 prosent fra 2016 til 2017. Til tross for det er det nå tryggere enn noensinne å fly. Risikoen for å miste livet i en flyulykke er nå én per 16 million, uttaler forsker Adrian Young.

Ulykker som omhandler militærfly, inkludert militære transportfly, er ikke medregnet i statistikken.

