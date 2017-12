Nå er det 2018 i flere land i Stillehavet

På Samoa var det midnatt klokken 11 søndag formiddag norsk tid. Tidligere var øynasjonen sist ute i hele verden med å tre inn i et nytt år, men i 2011 endret myndighetene på tidssonen slik at Samoa fra da av har tilhørt den vestlige siden av den internasjonale datolinjen.

Dermed er Samoa, sammen med Tonga og Kiribati, nå først ut i verden med å feire nyttår. Søndagens feiring ble markert med tradisjonell sjonglering og dansing.

New Zealand, som ligger tolv timer foran Norge, trådte inn i 2018 klokken 12 søndag middag norsk tid.

I Australia måtte tusenvis av frammøtte evakueres fra en strand nord for Sydney da en flåte fullastet med fyrverkeri tok fyr, eksploderte og sank ved 21-tiden lokal tid, da et familiefyrverkeri-show var i gang i Terrigal, om lag 90 kilometer nord for Sydney.

Senere søndag kveld var fyrverkerishowet i gang over havnebassenget i Sydney.