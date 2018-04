Omfattende protester i Spania etter gruppevoldtekt-frikjennelse

Påtalemyndigheten i Pamplona hadde bedt om at til sammen fem menn skulle bli dømt til nærmere 23 års fengsel for en rekke tiltalepunkter som blant annet omfattet gruppevoldtekt. Isteden ble de fem torsdag frikjent for punktet om voldtekt og heller dømt til ni års fengsel for seksuell mishandling.

Dommen blir ifølge kvinnens advokat anket, og saken kan potensielt ta seg hele veien til Spanias Høyesterett.

Protester hver dag

Siden dommen falt, har tusenvis av demonstranter fylt gatene rundt om i Spania hver dag for å protestere mot avgjørelsen.

Lørdag samlet «mellom 32.000 og 35.000 mennesker» seg til protester i Pamplona alene, ifølge politiet. Demonstrantene samlet seg under slagordet «det er ikke seksuell mishandling, det er voldtekt».

De fem mennene, som var mellom 27 og 29 år gamle, var tiltalt for å ha voldtatt en 18-årig kvinne ved inngangen til en leilighetsbygning under begynnelsen av en festival i Pamplona 7. juni 2016.

– Et steg tilbake

Alle fem var fra den sørlige spanske byen Sevilla og hadde filmet hendelsen med smarttelefonene sine og siden skrytt av den i en gruppechat på meldingstjenesten WhatsApp der de kalte seg selv «La Manada», eller «Flokken», på norsk.

Flere profilerte spanske personligheter har reagert kraftig på at mennene ble frikjent på tiltalepunktet om voldtekt, deriblant Ana Botin, den innflytelsesrike lederen for den spanske storbanken Santander.

– Dette er et steg tilbake for kvinners sikkerhet, skrev hun på Twitter.

I kjølvannet av dommen har Spanias regjering uttalt at de ville vurdere å endre landets voldtektslover.