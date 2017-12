Lysbakken: – Trumps kunngjøring er en ren provokasjon

– Avgjørelsen gjør fredsforhandlinger vanskeligere og bidrar til å øke mulighetene for voldelige opprør. Det er trist at USA velger å spille en så destruktiv heller enn konstruktiv rolle, sier Lysbakken, som kaller Trumps kunngjørelse for en ren provokasjon.

I forkant av avgjørelsen har verdenssamfunnet uttrykt stor bekymring, og flere har advart USA mot å anerkjenne Jerusalem som landets hovedstad. Lysbakken deler den internasjonale bekymringen.

– USA bidrar ikke til å trekke partene til forhandlingsbordet, men dytter dem fra hverandre, sier SV-lederen.