Nå skal det bli billigere å betale i euro

– Vi vil at alle europeere skal ha rett til å gjennomføre grensekryssende overføringer i euro for samme pris som innenlandske overføringer, sier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Han forklarer at det allerede i dag er forbudt med ekstragebyrer på pengeoverføringer mellom land som har euroen som valuta. Det betyr at gebyret er det samme for pengeoverføringer i euro mellom for eksempel Italia og Finland som for pengeoverføringer innad i Italia.

Vanligvis er det snakk om et gebyr fra null til noen få øre.

Skal du overføre penger i euro fra et land utenfor eurosonen, kan du derimot bli møtt med gebyrer på flere hundre kroner.

– Vårt forslag vil føre til at denne forskjellsbehandlingen forsvinner. Det betyr at grensekryssende pengeoverføringer i euro skal koste det samme som innenlandske pengeoverføringer, uansett hvor man er, sier Dombrovskis.

De nye reglene vil ifølge EU-kommisjonens beregninger føre til at 1 milliard euro i bankgebyrer skrelles vekk. Både privatpersoner og bedrifter skal nyte godt av det nye regelverket.

EU-kommisjonen legger opp til at det nye regelverket skal innlemmes i EØS-avtalen. Det betyr at ekstragebyrene også vil forsvinne i Norge.