Russland kaller anklager om innblanding i amerikansk valg «absurd»

Det er departementets talsperson Maria Zakharova som kommer med den korte kommentaren til spesialetterforsker Robert Muellers siktelser av 13 russere og tre russiske selskaper.

Jevgenij Prigozjin, den russiske forretningsmannen som amerikanerne mener er leder for gruppen som anklages for påvirkningsforsøkene, sier at han ikke er spesielt opprørt.

– Amerikanerne er så følsomme. De ser hva de vil se. Jeg har stor respekt for dem. Jeg er ikke opprørt i det hele tatt over at jeg står på lista. Hvis de vil se djevelen, så la dem gjøre det, sier han ifølge Reuters til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.