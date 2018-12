Her ankommer politiet Imlil for å etterforske dobbeltdrapet

Turistene ble funnet med voldsskader som var forårsaket av en skarp gjenstand, opplyser departementet i en uttalelse mandag kveld.

Tirsdag morgen bekreftet marrokanske myndigheter at en person er pågrepet for drapet.

Like etter la innenriksministeren ut en pressemelding: «Arrestasjonen ble foretatt denne morgenen i Marakkesh. Han blir nå avhørt for å avgjøre hvilke motiver han kan ha hatt og for å få detaljer rundt drapet. Etterforskningen vil fortsette med sikte på å identifisere og anholde andre potensielle mistenkte involvert i gjerningen».