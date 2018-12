Fem nye pågrepet i forbindelse med Marokko-drapene

Pågripelsene ble gjort i flere byer i landet. Totalt er 18 nå pågrepet, sier etterforskningsleder Abdelhak Khiam.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Avhør

Fire av de pågrepne mistenkes for å ha utført drapene på de skandinaviske kvinnene. Ifølge politiet var det nå siktede Abderrahmane Khayali som ble pågrepet først, få timer etter drapene og som et resultat av vitneavhør og gjennomgang av overvåkingsvideoer.

I avhør skal han ha pekt ut Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati, og de tre ble pågrepet på en buss som skulle fra Marrakech til Agadir.

Sverget troskap til IS

Mennene har lagt ut en video på nettet der de sverger troskap til ekstremistgruppen IS. Marokkansk politi sier de fire mennene var ute etter å drepe turister, men mener det er tilfeldig at akkurat de to kvinnene ble valgt.

Senere ble ytterligere ni pågrepet for sine «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling».

Rystet Marokko og Norge

Drapene har rystet både Norge og Marokko. En rekke minnestunder og minneseremonier har den siste uken blitt holdt i både Oslo, Bø, samt flere steder Marokko, deriblant ved den danske og norske ambassaden i landet og i storbyen Marrakech.

Fredag var kistene med de to på vei fra Casablanca i Marokko til København i Danmark.

Saken oppdateres.