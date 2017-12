Putin etterlyser mer politisk motstand

Putin har nå en oppslutning på 80 prosent, og er ventet å vinne presidentvalget i mars med særdeles god margin.

Da han torsdag holdt sin årlige pressekonferanse i Moskva, etterlyste han mer politisk motstand slik at det russiske politiske systemet kan bli mer «balansert».

– Det letteste for meg vil være å si at det ikke er min jobb å dyrke fram politiske motstandere. Men jeg bør fortelle dere noe overraskende, at jeg tror på at vårt politiske miljø bør være like konkurransepreget som vårt økonomiske, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Tass.

– I utakt med velgerne

Samtidig kritiserte han opposisjonen for ikke å komme med noe program som har appell til russiske velgere.

– Det er viktig å ikke bare bråke på offentlige plasser og snakke om styret. Det er viktig å foreslå noe som kan gjøre tingene bedre, sa Putin, som mener det finnes mange russere som ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

– Men når du begynner å se på hva opposisjonslederne foreslår, særlig lederne i den ikke-institusjonaliserte opposisjonen, er det massevis med problemer, framholdt han.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det mye som tyder på at Putin ønsker å styrke sin rolle som en slags landsfader framfor å fremstå som en partipolitisk kandidat.

I valget 18. mars stiller han som uavhengig kandidat, til tross for sin nære tilknytning til regjeringspartiet.

Lover bedre tider

Putin innledet den årlige pressekonferansen med å love russerne bedre utdanning og helsevesen hvis han blir gjenvalgt. Han sa også at han vil modernisere landets økonomi og gjøre den mer effektiv og fleksibel. I tillegg vil han satse på ny infrastruktur.

Putin ble første gang valgt til president i år 2000 og siden har han enten vært president eller statsminister.

Det er 13. gang Putin holder en slik maratonpressekonferanse. Den blir hvert år direktesendt på russisk fjernsyn, og i fjor varte seansen i nesten fire timer.

Ifølge Tass hadde over 1.600 journalister meldt seg på årets pressekonferanse.

Ut mot Trumps kritikere

Putin framholdt også at han ikke har tenkt å la Russland bli trukket inn i et nytt våpenkappløp med USA. Han lovet at Russland ikke vil trekke seg fra nedrustningsavtalen START III selv om han mener USA framstår som vinglete.

Samtidig gjentok han kritikken mot president Donald Trumps kritikere, som han hevder har skadd USAs politiske system ved å anklage Trump for å ha samarbeidet med Russland under valgkampen.

I USA foregår det nå en offentlig granskning av hvorvidt Russland forsøkte å påvirke valgkampen i USA i Trumps favør.

Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartier Rick Gates er siktet i saken, mens Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er siktet for mened etter at han innrømmet at han løy for FBI om sin kontakt med Russland.

Flynn har også sagt at det var en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen som styrte hans kontakt med russerne.