Amnesty: VM-arbeidere i Qatar får ikke lønn

Minst 78 arbeidstakere fra Nepal, India og Filippinene har jobbet ulønnet siden februar 2016, skriver Amnesty, som mener arbeiderne skulle hatt en gjennomsnittslønn på 2.000 dollar i den samme perioden.

Arbeiderne er ansatt i ingeniør- og byggeselskapet Mercury Mena, som står bak en rekke prosjekter omkring i Qatar. Amnesty hevder mange av prosjektene er knyttet til fotball-VM i 2022, noe FIFA nekter for.

– Vi har ingen grunn til å tro på at de påståtte bruddene mot arbeidstakernes rettigheter er relatert til FIFA og VM i 2022. Vi liker dårlig at Amnesty har valgt å vinkle sin pressemelding på en så misvisende måte, sier en talsperson for FIFA til AFP.

Flere av arbeiderne Amnesty har snakket med, forteller at de har jobbet med prosjekter knyttet til fotball-VM. Enkelte av dem forteller at de har solgt eiendom eller tatt barna ut av skolen for å få livet til å gå rundt.

Qatar, som de siste årene har fått massiv internasjonal kritikk for brudd på arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med VM, har lovet å endre en lov som sier at en arbeidstaker ikke kan bytte jobb eller forlate landet uten tillatelse fra arbeidsgiveren. Det er ennå uklart når lovendringen vil trå i kraft. Av de arbeidstakerne som har fått tillatelse til å forlate landet, er det dessuten mange som ikke har penger til å komme seg hjem, ifølge Amnesty, som ber myndighetene rydde opp.

– Ved å sikre at arbeidstakerne får lønnen de har krav på, kan Qatar hjelpe arbeiderne med å få tilbake livene sine, sier Amnestys direktør for globale utfordringer Steve Cockburn i en pressemelding.

Det er omkring to millioner utenlandske arbeidere i Qatar. Svært mange av dem jobber enten direkte eller indirekte med forberedelsene til fotball-VM i 2022.