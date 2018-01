Budsjettkrisen rammer offentlig sektor i USA

Republikanere og demokrater jobbet intenst gjennom helgen, og fra begge hold ble det meldt om noe framgang. Men ikke mer enn at den planlagte voteringen ble utsatt i 11 timer. Nå skjer den først på ettermiddagen mandag.

Stillingskrigen mellom de uforsonlig partene har kastet lange skygger over det som for president Donald Trump skulle være en gledens markering av ettårsdagen for innsettelsen i Det hvite hus.

800.000 permittert

Sist offentlig sektor ble stengt ned, var under Barack Obama i 2013. Den gang ble rundt 800.000 offentlig ansatte midlertidig permittert. Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.

Partene brukte helgen til å hakke løs på hverandre og utveksle beskyldninger om hvem som var minst innstilt på kompromiss. Sent søndag kveld lovet den republikanske flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, at han vil se nærmere på demokratiske kjernesaker.

Demokratenes viktigste krav er en fortsettelse av DACA-programmet som gir opphold til 800.000 unge som ble brakt ulovlig til USA som barn.

Republikanerne har et så knapt flertall i Senatet at de må få med seg ni demokrater for å få et såkalt superflertall på 60 stemmer. Ved siste avstemning fredag fikk de bare med seg fem, men de mistet også fire republikanere som stemte imot.

Holder det gående

En rekke føderale tjenester er blitt stengt rundt om i USA som følge av at de løpende bevilgningene er innstilt. Men basistjenester holder det gående, det samme gjelder forsvaret. Men selv mange avdelinger som er i aktiv tjeneste, har fått beskjed om at lønna uteblir.

Posten blir imidlertid fordelt som vanlig. Skoler, sykehus og politi blir heller ikke berørt. Og flygelederne sørger for at trafikken i luften kan operere som normalt.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, forsikrer at det er nok statlige penger til å la tilreisende igjen få besøke Frihetsgudinnen, landemerket som i helgen måtte holde stengt.

Slik merker amerikanerne konsekvensene av budsjettkrisen:

Statlige etater i USA står uten finansiering, og flere av de mindre viktige har allerede blitt stengt. Fra mandag blir konsekvensene mye større.