Ni døde i amerikansk sprengkulde

Meteorologene i National Weather Service melder tirsdag om en kuldebølge som dekker et område fra Sør-Texas til Canada i nord og fra Montana i vest til New England i øst. I Indianas hovedstad Indianapolis ble det målt minus 24 grader.

– Temperaturen er ekstrem, men vi har sett det kaldere, sier meteorologen Joseph Nield i byen. Han viser til kulderekorden på minus 38 som ble satt i 1994.

I løpet av den siste uken er det registrert minst ni dødsfall som knyttes til kuldebølgen, blant annet i Missouri, Wisconsin og North Dakota.

Det meldes også om minusgrader i flere av sørstatene, og store deler av Lousiana, Mississippi og Alabama er omfattet. I den sistnevnte delstaten er det målt minus 13 ved Cullman og minus 7 i Mobile.

Meteorologene advarer nå om at et uvær som er ventet å ramme USAs østkyst senere i uka, kan føre med seg snø og is.