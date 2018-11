Löfven klar til å gi og ta i forhandlinger med Lööf

Centern-lederen kom tirsdag med en liste over flere tøffe borgerlige krav som måtte oppfylles dersom hun skulle støtte Socialdemokraterna-leder Löfven i en eventuell statsministeravstemning.

Onsdag sier Löfven at han er innstilt på å sette seg ned med Lööf for å diskutere kravlisten.

– Men først må jeg sette meg inn i hva slags krav det er snakk om og gjøre en analyse, sier Löfven.

Han understreker samtidig at verken Centern eller andre partier kan forvente å få gjennom ensidige krav.

– Det er bra at vi nå har en diskusjon om politikken. Man skal snakke om politikken. Samtidig inngår det i en forhandling at alle skal føle at de har fått noe når de reiser seg fra bordet, og at alle også skal ha gått med på noe, sier Löfven.

– Alle partier som er klare til å inngå noen som helst form for samtale, må være forberedt på å gi og ta, fortsetter han.

Blant kravene Lööf stilte, var senkede skatter, liberalisering av bolig- og arbeidsmarkedet og garantert valgfrihet i velferden.

Centerns stemmer alene holder imidlertid ikke for Löfven, og også det sosialistiske Vänsterpartiet kommer til å stille tøffe krav for å fortsette sin støtte, lover partileder Jonas Sjöstedt.

– Jeg ser på Lööfs liste som et forhandlingsutspill. Jeg tror ikke engang hun forventer at Löfven er klar til å akseptere en politikk som ligger til høyre for den Fredrik Reinfeldt bedrev, sier han til Expressen.

– En Löfven-regjering trenger våre stemmer, og vi kommer til å bruke det for å få innflytelse, understreker han.