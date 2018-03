Bloomberg: Kim Jong-un har reist til Kina

Mandag meldte japanske medier at et nordkoreansk tog ankom Beijing med et enormt sikkerhetsombud. En talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet nektet imidlertid for at hun hadde kjennskap til situasjonen. Heller ikke nordkoreanske medier meldte om saken.

Tre kilder med kjennskap til saken bekreftet senere på dagen overfor nyhetsbyrået Bloomberg at det var den nordkoreanske diktatoren som ankom Beijing i toget. Kildene oppgir ikke hvor lenge Kim skal være i den kinesiske hovedstaden eller hvem han skal møte.

Grønt tog med striper

Opplysningene er ikke bekreftet av andre medier. Men den japanske TV-kanalen NNN har vist bilder av et grønt tog med gule striper som ankommer Kina. Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, brukte et lignende tog på utenlandsreiser da han var Nord-Koreas leder.

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea og USA og Sør-Korea. USAs president Donald Trump har sagt seg villig til å møte Kim, og sørkoreanske myndigheter har opplyst at Kim har vært villig til å diskutere atomnedrustning.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho har besøkt Sverige, og det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA har meldt at landet er i gang med en «freds-offensiv».

Toppmøter

Kim Jong-un skal møte den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea sent i april, mens møtet mellom Kim og Trump antas å finne sted i mai.

Nord-Koreas utenrikshandel har lidd kraftig etter at Kina stilte seg bak strengere resolusjoner mot Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd. 90 prosent av Nord-Koreas utenrikshandel passerer Kina.

Regjeringen i Japan mener det er sanksjoner og internasjonalt press som nå har gjort Nord-Korea villig til å forhandle. Nyhetsbyrået KCNA mener imidlertid at dialogviljen er et uttrykk for selvtillit.

I løpet av de siste årene har Nord-Korea hatt betydelig framgang i sine forsøk på å utvikle raketter og atomvåpen. Flere analytikere har påpekt en mulighet for at landets ledere kanskje føler at de er kommet langt nok i utviklingen av våpen.